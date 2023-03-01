Ломтева (Лимонова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломтева (Лимонова) Вера Васильевна

Место рождения

Углецы, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

28.10.1932

Дата смерти

01.03.2023

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1932

Отец: Лимонов Василий Иванович

Мать: Лимонова Мария Ивановна

Углецы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломтев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.11.1957

Дочь: Кокурина (Ломтева) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ломтев Николай Дмитриевич

Помогалово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.04.1960

Сын: Ломтев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Ломтев Николай Дмитриевич

Смерть
01.03.2023

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