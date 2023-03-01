Ломтева (Лимонова) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1932
Дата смерти01.03.2023
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1932
Отец: Лимонов Василий Иванович
Мать: Лимонова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1957
Дочь: Кокурина (Ломтева) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ломтев Николай Дмитриевич
Помогалово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.04.1960
Отец ребёнка: Ломтев Николай Дмитриевич
Смерть
01.03.2023