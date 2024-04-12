Чувилькина Александра Константиновна
Место рождения
Дата рождения15.03.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1880 ст.
Отец: Мальцев Константин Петрович
Мать: Гликерия Павловна
Бракосочетание
02.10.1902 ст.
Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.12.1908 ст.
Отец ребёнка: Чувилькин Симеон Андреевич
Смерть
Неизвестно