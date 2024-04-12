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Чувилькина Александра Константиновна

Место рождения

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.03.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1880 ст.

Отец: Мальцев Константин Петрович

Мать: Гликерия Павловна

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.10.1902 ст.

Муж: Чувилькин Симеон Андреевич

Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.12.1908 ст.

Сын: Чувилькин Иван Семенович

Отец ребёнка: Чувилькин Симеон Андреевич

Криволучье, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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