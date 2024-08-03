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Епифанова Марья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Иван Евстигнеевич

Отец ребёнка: Епифанов Евстигней Несторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифанов Евстигней Несторович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Епифанова) Любовь Евстигнеевна

Отец ребёнка: Епифанов Евстигней Несторович

Рождение ребёнка
13.05.1863

Сын: Епифанов Константин Евстигнеевич

Отец ребёнка: Епифанов Евстигней Несторович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1865

Сын: Епифанов Леонтий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Епифанов Евстигней Несторович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1867

Сын: Епифанов Роман Евстигнеевич

Отец ребёнка: Епифанов Евстигней Несторович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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