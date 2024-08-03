Епифанова Марья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Иван Евстигнеевич
Отец ребёнка: Епифанов Евстигней Несторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Епифанова) Любовь Евстигнеевна
Отец ребёнка: Епифанов Евстигней Несторович
Рождение ребёнка
13.05.1863
Сын: Епифанов Константин Евстигнеевич
Отец ребёнка: Епифанов Евстигней Несторович
Рождение ребёнка
19.06.1865
Сын: Епифанов Леонтий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Епифанов Евстигней Несторович
Рождение ребёнка
25.09.1867
Сын: Епифанов Роман Евстигнеевич
Отец ребёнка: Епифанов Евстигней Несторович
Смерть
Неизвестно