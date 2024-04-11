Гимадиев Азат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гимадиева Алия Азатовна
Мать ребёнка: Гимадиева Нафиса Шагитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1986
Мать ребёнка: Гимадиева Нафиса Шагитовна
Смерть
Неизвестно