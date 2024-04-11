Гимадиев Азат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимадиев Азат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гимадиева Алия Азатовна

Мать ребёнка: Гимадиева Нафиса Шагитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гимадиева Нафиса Шагитовна

Рождение ребёнка
21.01.1986

Сын: Гимадиев Ренат Азатович

Мать ребёнка: Гимадиева Нафиса Шагитовна

Смерть
Неизвестно

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