Шлыкова (Пупкова) Анна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1929
Дата смерти28.06.2017
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929
Отец: Пупков Родион
Рождение ребёнка
09.10.1965
Отец ребёнка: Шлыков Сергей
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлыков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Шлыков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлыков Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Шлыков Сергей
Смерть
28.06.2017