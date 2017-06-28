Шлыкова (Пупкова) Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлыкова (Пупкова) Анна Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1929

Дата смерти

28.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929

Отец: Пупков Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1965

Сын: Шлыков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Шлыков Сергей

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлыков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Шлыков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлыков Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Шлыков Сергей

Смерть
28.06.2017
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