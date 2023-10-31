Герасименко Моисей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Моисей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1872 ст.

Дочь: Герасименко Елена Моисеевна

Мать ребёнка: Герасименко Ксения Алексеевна

Бурсуков, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Место жительства
С 1872 по 1875 ст.
Бурсуков, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Крестьянин собственник
Рождение ребёнка
07.04.1875

Сын: Герасименко Терентий Моисеевич

Мать ребёнка: Герасименко Ксения Алексеевна

Бурсуков, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасименко Ксения Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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