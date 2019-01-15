Стоцкая (Молоковских) Людмила Александровна 15.01.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стоцкая (Молоковских) Людмила Александровна

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Место рождения

Черниговка, Черниговский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

15.01.1941

Дата смерти

08.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1941

Отец: Молоковских Александр Павлович

Мать: Молоковских (Моисеенко) Наталья Ефимовна

Черниговка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Образование
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
высшее
Бракосочетание
Около ?.05.1961

Муж: Стоцкий Анатолий Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
27.01.1962

Дочь: Франчик (Стоцкая) Марина

Отец ребёнка: Стоцкий Анатолий Иванович

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Смерть
08.11.1986
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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