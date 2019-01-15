Стоцкая (Молоковских) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения15.01.1941
Дата смерти08.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1941
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Образование
Неизвестно
высшее
Бракосочетание
Около ?.05.1961
Рождение ребёнка
27.01.1962
Дочь: Франчик (Стоцкая) Марина
Отец ребёнка: Стоцкий Анатолий Иванович
Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Смерть
08.11.1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно