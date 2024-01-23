Рерих Екатерина Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рерих Екатерина Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рерих Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менгель Иван

Отец ребёнка: Менгель Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Менгель Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальвина

Отец ребёнка: Менгель Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Менгель Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлюк Мария Ивановна

Отец ребёнка: Менгель Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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