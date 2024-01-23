Рерих Екатерина Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рерих Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Менгель Иван
Отец ребёнка: Менгель Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Менгель Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальвина
Отец ребёнка: Менгель Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Менгель Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлюк Мария Ивановна
Отец ребёнка: Менгель Иван Павлович
Смерть
Неизвестно