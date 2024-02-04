Береговых Степан Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: Береговых Улина Степановна
Мать ребёнка: Береговых -- Александра Ивановна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
14.08.1898
Сын: Береговых Иван Степанович
Мать ребёнка: Береговых -- Александра Ивановна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
14.03.1902
Сын: Береговых Алексей Степанович
Мать ребёнка: Береговых -- Александра Ивановна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно