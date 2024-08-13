Хаткина (Попова) Александра-Шура Константиновна[3]
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Константин Семенович
Мать: Попова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хаткин Константин
Рождение ребёнка
1946
Сын: Хаткин Виктор
Отец ребёнка: Хаткин Константин
Рождение ребёнка
1949
Сын: Хаткин Валентин
Отец ребёнка: Хаткин Константин
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Хаткина Люба
Отец ребёнка: Хаткин Константин
Смерть
Неизвестно