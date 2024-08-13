Хаткина (Попова) Александра-Шура Константиновна[3] — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаткина (Попова) Александра-Шура Константиновна[3]

Хаткина (Попова) Александра-Шура Константиновна[3]

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Константин Семенович

Мать: Попова Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаткин Константин

Рождение ребёнка
1946

Сын: Хаткин Виктор

Отец ребёнка: Хаткин Константин

Рождение ребёнка
1949

Сын: Хаткин Валентин

Отец ребёнка: Хаткин Константин

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Хаткина Люба

Отец ребёнка: Хаткин Константин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.