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Вострикова Ульяна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1684

Сын: Востриков Ларион Тимофеев

Отец ребёнка: Востриков Тимофей Тихонов

РГАДА 350. Оп.2 д. 993. 1762-1766 РС Востриково Сказки однодворцев г. Ефремова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Городского стана Ефремовского у
Рождение ребёнка
1690

Сын: Востриков Ипат Тимофеев

Отец ребёнка: Востриков Тимофей Тихонов

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1703

Сын: Востриков Кирилл Тимофеев

Отец ребёнка: Востриков Тимофей Тихонов

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Тимофей Тихонов

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно
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