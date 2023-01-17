Вострикова Ульяна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1684
Сын: Востриков Ларион Тимофеев
Отец ребёнка: Востриков Тимофей Тихонов
РГАДА 350. Оп.2 д. 993. 1762-1766 РС Востриково Сказки однодворцев г. Ефремова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Городского стана Ефремовского у
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Востриков Тимофей Тихонов
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1703
Сын: Востриков Кирилл Тимофеев
Отец ребёнка: Востриков Тимофей Тихонов
Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно