Юдин Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдин Иван

Мать: Юдина Маша

Рождение ребёнка
06.11.1979

Сын: Юдин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Юдина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1981

Сын: Юдин Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Юдина Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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