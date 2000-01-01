Юдин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юдин Иван
Мать: Юдина Маша
Рождение ребёнка
06.11.1979
Сын: Юдин Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Юдина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1981
Мать ребёнка: Юдина Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно