Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1911

Дочь: Харлова Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор

Рождение ребёнка
02.04.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдор

Смерть
Неизвестно
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