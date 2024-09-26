Корсиков Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1923
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1923
Образование
С 1945 по 1950
Выпускник Академии художеств СССР/Всероссийская Академия Художеств. Дипломная работа в ВАХ - "А.А. Жданов", оценка - посредственно. Обучение проходило на скульптурном факультете. Присвоено звание худо... Показать все
Смерть
1977
Николо-Архангельское кладбище. Закрытый Колумбарий.