Корсиков Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсиков Андрей Дмитриевич

Корсиков Андрей Дмитриевич

Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.05.1923

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1923

Отец: Корсиков Дмитрий Иванович

Мать: Корсикова Елизавета Осиповна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Образование
С 1945 по 1950
Выпускник Академии художеств СССР/Всероссийская Академия Художеств. Дипломная работа в ВАХ - "А.А. Жданов", оценка - посредственно. Обучение проходило на скульптурном факультете. Присвоено звание худо... Показать все
Смерть
1977
Николо-Архангельское кладбище. Закрытый Колумбарий.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.