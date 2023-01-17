Жабрев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабрев Иван Андреевич

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Место рождения

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.05.1898

Дата смерти

22.02.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1918 по 1919
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1919 по 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1921
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1921 по 1925
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1925 по 1926
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1926 по 1930
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Место жительства
С 1930 по 1933
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
С 1933 по 1936
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1938 по 1938
г. Каменец-Подольский, Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая обл.
Смерть
22.02.1939
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