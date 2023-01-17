Жабрев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1898
Дата смерти22.02.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1919
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1919 по 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1921
Место жительства
С 1921 по 1925
Место жительства
С 1925 по 1926
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1926 по 1930
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Место жительства
С 1930 по 1933
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
С 1933 по 1936
Место жительства
С 1938 по 1938
г. Каменец-Подольский, Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая обл.
Смерть
22.02.1939