Асатурян Юрий Ованесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асатурян Юрий Ованесович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1957

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1931 г.р.

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бабаян Рануш Рубеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорян Асатурян Зоя Аршалуйсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорян Асатурян Зоя Аршалуйсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1986

Дочь: Асатурян Кнарик Юрьевна

Мать ребёнка: Григорян Асатурян Зоя Аршалуйсовна

Рождение ребёнка
01.11.1988

Дочь: Асатурян Рая Юрьевна

Мать ребёнка: Григорян Асатурян Зоя Аршалуйсовна

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