Асатурян Юрий Ованесович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1957
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бабаян Рануш Рубеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1986
Дочь: Асатурян Кнарик Юрьевна
Мать ребёнка: Григорян Асатурян Зоя Аршалуйсовна
Рождение ребёнка
01.11.1988
Дочь: Асатурян Рая Юрьевна
Мать ребёнка: Григорян Асатурян Зоя Аршалуйсовна