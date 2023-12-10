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Комаровских Алексей Космич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1914
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Д-156, оп.1, д.2752 (105об.-106) 1914г. МК Вознесенская (Православная) Анна, 12.04.1914 восприемники: Вятской губернии Орловского уезда Шараповской волости деревни Яйцевой кр. Алексей Косьмин Комаро... Показать все
Место жительства
Около 1914
Яйцовщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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