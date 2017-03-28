Фролова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1942
Дата смерти28.03.2017
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1942
Отец: Носач Николай Устимович
Мать: Милаков Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
10.04.1959
Дочь: Шкарлет Елена Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
16.12.1967
Дочь: Оксентий Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Григорьевич
Смерть
28.03.2017