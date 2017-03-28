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Фролова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1942

Дата смерти

28.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1942

Отец: Носач Николай Устимович

Мать: Милаков Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
10.04.1959

Дочь: Шкарлет Елена Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
16.12.1967

Дочь: Оксентий Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Григорьевич

Смерть
28.03.2017
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