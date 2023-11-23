Хиона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Василий Иванов
Мать: Ульяна Иванова
ГАЯО фонд 230 опись 14 дело 2540Ревизские сказки церквей сел Борисоглебского уезда за 1795гс. МарфиноСвященник Иван Васильев 55у него жена Ксения Алексеева 54у них дети:Василий 21...определен в оное... Показать все
Смерть
Неизвестно