Хиона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Василий Иванов

Мать: Ульяна Иванова

ГАЯО фонд 230 опись 14 дело 2540Ревизские сказки церквей сел Борисоглебского уезда за 1795гс. МарфиноСвященник Иван Васильев 55у него жена Ксения Алексеева 54у них дети:Василий 21...определен в оное... Показать все
Смерть
Неизвестно

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