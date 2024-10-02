Ahola (Tuunainen) Anna Juhontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ahola (Tuunainen) Anna Juhontytär

Место рождения

Kerisyrjä 13, Impilahti, Finland

Дата рождения

30.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1890

Отец: Tuunainen Juho Ollinpoika

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ahola Aleksanteri Antoninpoika

Рождение ребёнка
31.12.1912

Сын: Ahola Aleksanteri Aleksanterinpoika

Отец ребёнка: Ahola Aleksanteri Antoninpoika

Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Ahola Pavel Aleksanterinpoika

Отец ребёнка: Ahola Aleksanteri Antoninpoika

Рождение ребёнка
03.11.1920

Сын: Ahola Nikolai Aleksanterinpoika

Отец ребёнка: Ahola Aleksanteri Antoninpoika

Смерть
Неизвестно

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