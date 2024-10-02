Ahola (Tuunainen) Anna Juhontytär
Место рожденияKerisyrjä 13, Impilahti, Finland
Дата рождения30.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1890
Отец: Tuunainen Juho Ollinpoika
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1912
Сын: Ahola Aleksanteri Aleksanterinpoika
Отец ребёнка: Ahola Aleksanteri Antoninpoika
Рождение ребёнка
19.01.1915
Сын: Ahola Pavel Aleksanterinpoika
Отец ребёнка: Ahola Aleksanteri Antoninpoika
Рождение ребёнка
03.11.1920
Сын: Ahola Nikolai Aleksanterinpoika
Отец ребёнка: Ahola Aleksanteri Antoninpoika
Смерть
Неизвестно