Сонин Михаил Архипович
Место рождения
Дата рождения28.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Участник 1-ой МВ Данные с сайта gwar.mil.ru Должность/Звание рядовой Воинская часть 641 Тавдинск. полк 9 рота Место рождения. Губерния Тамбовская губ. Место рождения. Уезд Лебедянский уезд Место ро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сонина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1919
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно