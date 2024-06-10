Сонин Михаил Архипович 28.10.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сонин Михаил Архипович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Участник 1-ой МВ Данные с сайта gwar.mil.ru Должность/Звание рядовой Воинская часть 641 Тавдинск. полк 9 рота Место рождения. Губерния Тамбовская губ. Место рождения. Уезд Лебедянский уезд Место ро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1919

Сын: Сонин Тихон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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