Ветошкин Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти19.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1938
Дочь: Воронова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Ветошкина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Ветошкина Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1942