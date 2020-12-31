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Ветошкин Петр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

19.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1938

Дочь: Воронова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Ветошкина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Ветошкина Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Нина Васильевна

Смерть
19.08.1942
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