Толстобров Пантелемон Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1850 ст.
Отец: Толстобров Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстоброва Паша Пантелеевна
Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Сын: Толстобров Иван Пантелеев
Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна
Рождение ребёнка
03.12.1883 ст.
Дочь: Червякова (Толстоброва) Варвара Пантелеевна
Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Толстоброва Дочь Пантелеева
Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна
Рождение ребёнка
08.06.1892 ст.
Сын: Толстобров Тимофей Пантелеев
Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1896 ст.
Сын: Толстобров Иродион Пантелеев
Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна
Рождение ребёнка
23.08.1899 ст.
Сын: Толстобров Петр Пантелеев
Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно