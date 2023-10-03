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Толстобров Пантелемон Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: Толстобров Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстоброва Паша Пантелеевна

Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Толстобров Иван Пантелеев

Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна

Ивановской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1883 ст.

Дочь: Червякова (Толстоброва) Варвара Пантелеевна

Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна

Ивановской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Толстоброва Дочь Пантелеева

Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна

Ивановской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1892 ст.

Сын: Толстобров Тимофей Пантелеев

Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна

Ивановской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1896 ст.

Сын: Толстобров Иродион Пантелеев

Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна

Ивановской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1899 ст.

Сын: Толстобров Петр Пантелеев

Мать ребёнка: Толстоброва Анна Михайловна

Ивановской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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