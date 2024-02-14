Петров Григорий Яковлевич
Место рожденияСаратовская область с. Липовка
Дата рождения09.06.1908
Дата смерти05.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1908
Отец: Петров Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
02.02.1931
Сын: Петров Владимир
Мать ребёнка: Петрова Мария
Рождение ребёнка
11.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Мария
Смерть
05.07.1975