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Петров Григорий Яковлевич

Место рождения

Саратовская область с. Липовка

Дата рождения

09.06.1908

Дата смерти

05.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1908

Отец: Петров Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
02.02.1931

Сын: Петров Владимир

Мать ребёнка: Петрова Мария

Рождение ребёнка
11.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Мария

Смерть
05.07.1975

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