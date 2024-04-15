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Чернышев Яков Артемьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

16.01.1885 ст.

Дата смерти

08.11.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1885 ст.

Отец: Чернышев Артемий Емельянович

Мать: Чернышева Евдокия Гавриловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PV-F?i=271&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
17.01.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.11.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от сухотки
Похороны
10.11.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F965-4?i=454&cc=3511744&cat=1008700
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