Темлянцев Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1974
Дата смерти16.06.2018
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.06.2018
г. Отрадный Самарской обл
Причина смерти: Медицинская проблема