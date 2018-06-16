Темлянцев Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темлянцев Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1974

Дата смерти

16.06.2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.06.2018
г. Отрадный Самарской обл
Причина смерти: Медицинская проблема
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