Кузмичева (Лаврова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1907
Отец: Лавров Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1936
Дочь: Игнатьева (Кузмичева) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузмичев Дмитрий Иванович
Хонятино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно