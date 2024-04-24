Кузмичева (Лаврова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузмичева (Лаврова) Валентина Ивановна

Место рождения

Анциферово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1907

Отец: Лавров Иван Григорьевич

Мать: не указана

Анциферово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.06.1936

Дочь: Игнатьева (Кузмичева) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузмичев Дмитрий Иванович

Хонятино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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