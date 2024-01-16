Антипин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/217 Отчество не точно. Смотри оригинал текста.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Антипин Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1850 ст.

Сын: Антипин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Павловна

https://yandex.ru/archive/catalog/d7bc6c0a-5765-4ae2-99d9-ca5c08433f18/137
Смерть
Неизвестно

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