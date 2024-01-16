Антипин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/217 Отчество не точно. Смотри оригинал текста.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Антипин Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1850 ст.
Мать ребёнка: Дарья Павловна
https://yandex.ru/archive/catalog/d7bc6c0a-5765-4ae2-99d9-ca5c08433f18/137
Смерть
Неизвестно