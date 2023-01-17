Прокопов Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопов Валерий Михайлович

Прокопов Валерий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1958

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958

Отец: Прокопов Михаил Лявонович

Мать: Прокопова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
05.05.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Добрынь, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
12.01.1985

Сын: Прокопов Игорь Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close