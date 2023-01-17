Прокопов Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1958
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958
Бракосочетание
05.05.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Добрынь, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
12.01.1985
Сын: Прокопов Игорь Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности