Козлов Ионъ Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1796
Отец: Козлов Федор Аггеев
16 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 38 лет в 1834, умер в 1844 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1817
Сын: Козлов Стафей Ионов
Мать ребёнка: Козлова Степанида Гаврилова
17 лет в 1834, отданы в рекруты в 1840 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
12.08.1822
Сын: Козлов Мирон Ионов
Мать ребёнка: Козлова Степанида Гаврилова
12 августа 1822 года села Камышевского у крестьянина Ионы Козлова сын Мирон МК Камышевское 1822 12 лет в 1834, 28 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 28 лет в ... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1825
Дочь: Козлова Евфимия Ионова
Мать ребёнка: Козлова Степанида Гаврилова
Камышевского села у крестьянина Иона Козлова дочь Евфимия Тобольск 156 15 1169 1825 МК Камышевское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Михайло Ионов
Мать ребёнка: Козлова Степанида Гаврилова
6 лет в 1834, 22 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1844