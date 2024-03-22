Башинская (Роганкова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башинская (Роганкова) Галина Павловна

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

20.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1924

Отец: Роганкова ?

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башинский Аркадий Октавианович

Отец ребёнка: Башинский Леонид Октавианович

михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bashinskiy Leonid

Отец ребёнка: Башинский Леонид Октавианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башинский Леонид Октавианович

Смерть
Неизвестно
Минск, Минск
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