Башинская (Роганкова) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения20.03.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1924
Отец: Роганкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башинский Аркадий Октавианович
Отец ребёнка: Башинский Леонид Октавианович
михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bashinskiy Leonid
Отец ребёнка: Башинский Леонид Октавианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно