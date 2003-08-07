Рекшинский Игорь
Место рожденияНижний Новгород
Дата рождения28.12.1958
Дата смерти07.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1958
Отец: Рекшинский Ярослав
Мать: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
12.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
07.08.2003
Дзержинск, Горьковской области
Причина смерти: Illness
Похороны
Неизвестно
Дзержинск, Горьковской области