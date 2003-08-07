Рекшинский Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинский Игорь

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Место рождения

Нижний Новгород

Дата рождения

28.12.1958

Дата смерти

07.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1958

Отец: Рекшинский Ярослав

Мать: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
12.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
07.08.2003
Дзержинск, Горьковской области
Причина смерти: Illness
Похороны
Неизвестно
Дзержинск, Горьковской области
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