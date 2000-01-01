Колюбакина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колюбакин Лев Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Львовна
Отец ребёнка: Колюбакин Лев Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Львовна
Отец ребёнка: Колюбакин Лев Александрович
Смерть
Неизвестно