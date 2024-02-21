Хамидуллин Рифат Фархатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1996
Сын: Хамидуллин Ринат Рифатович
Мать ребёнка: Хамидулдина (Муслимова) Светлана Маратовна
Рождение ребёнка
14.02.2002
Сын: Хамидуллин Тимур Рифатович
Мать ребёнка: Хамидулдина (Муслимова) Светлана Маратовна