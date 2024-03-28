Хусаинов Гайса
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Мухаметшин Хусаин
Мать: Мухаметшина Зайтуна
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
28.10.1965
Рождение ребёнка
06.09.1968
Рождение ребёнка
17.10.1974
Рождение ребёнка
1980
Смерть
2000