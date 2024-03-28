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Хусаинов Гайса

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Место рождения

Айдарово, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1936

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Мухаметшин Хусаин

Мать: Мухаметшина Зайтуна

Айдарово, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Мирзахасанова) Рашида

Рождение ребёнка
28.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Мирзахасанова) Рашида

Рождение ребёнка
06.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Мирзахасанова) Рашида

Айдарово, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Мирзахасанова) Рашида

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Мирзахасанова) Рашида

Смерть
2000

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