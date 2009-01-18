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Курылев Вячеслав Александрович

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Место рождения

с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область

Дата рождения

26.04.1961

Дата смерти

07.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1961

Отец: Курылев Александр Алексеевич

Мать: Курылева Клавдия Николаевна

с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Смерть
07.08.1983
с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Причина смерти: Утонул
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище, с. Богослово, Суздальский район, Владимирская область
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