Курылев Вячеслав Александрович
Место рожденияс. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Дата рождения26.04.1961
Дата смерти07.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1961
с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Смерть
07.08.1983
с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Причина смерти: Утонул
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище, с. Богослово, Суздальский район, Владимирская область