Тузов Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Тузов Александр Кондратьевич
Мать: Тузова Марья
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тузов Яков Федорович
Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Минодора Федоровна
Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фиона Федоровна
Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тузов Осип Федорович
Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна
Место жительства
С 1852
Место жительства
С 1852
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тузова Авдотья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно