Тузов Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тузов Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Тузов Александр Кондратьевич

Мать: Тузова Марья

Рождение ребёнка
1838

Сын: Тузов Евграф Федорович

Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Тузов Яков Федорович

Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Минодора Федоровна

Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фиона Федоровна

Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тузов Осип Федорович

Мать ребёнка: Тузова Авдотья Семеновна

Место жительства
С 1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тузова Авдотья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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