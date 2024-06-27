Воронков Феоктист Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
14.06.1878 ст.
Сын: Воронков Онуфрий Феоктистович
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Леонтьевна
Смоленская губ, Краснинский уезд, Зверовичская волость, дер.Василевичи
1878 г. Ф.48 оп.2 д.1572 ч.3 Зверовичи Николаевская церковь 14 июня 1878 года Онуфрий Родители Зверовичского волостного правления деревни Василевич крестьянин Феактист Иванов и законная жена его И... Показать все
Смерть
Неизвестно