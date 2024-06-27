Воронков Феоктист Иванович 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронков Феоктист Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Воронков Иван Антонов

Мать: Воронкова Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
14.06.1878 ст.

Сын: Воронков Онуфрий Феоктистович

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Леонтьевна

Смоленская губ, Краснинский уезд, Зверовичская волость, дер.Василевичи
1878 г. Ф.48 оп.2 д.1572 ч.3 Зверовичи Николаевская церковь 14 июня 1878 года Онуфрий Родители Зверовичского волостного правления деревни Василевич крестьянин Феактист Иванов и законная жена его И... Показать все
Смерть
Неизвестно

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