Загороднов Иван Нилович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Загороднова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Загороднова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Загороднова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Загороднова Анна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852