Загороднов Иван Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагороднов Иван Нилович

Загороднов Иван Нилович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Загороднов Нил Алексеевич

Мать: Загороднова Марья Самуйловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Загороднова Анна Андреевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Загороднов Иван Иванович

Мать ребёнка: Загороднова Анна Андреевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Загороднова Анна Андреевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Загороднова Анна Андреевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close