Рожин Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рожин Александр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1985
Дочь: Селина (Рожина) Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Рожина (Вечтомова) Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
14.02.1994
Дочь: Рожина Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Рожина (Вечтомова) Любовь Анатольевна