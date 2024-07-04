Рожин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожин Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рожин Александр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожина (Вечтомова) Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
18.04.1985

Дочь: Селина (Рожина) Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Рожина (Вечтомова) Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
14.02.1994

Дочь: Рожина Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Рожина (Вечтомова) Любовь Анатольевна

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