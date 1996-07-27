Дрёмов Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1941
Дата смерти27.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1941
Рождение ребёнка
1965
Сын: Дрёмов Олег Юрьевич
Мать ребёнка: 1 жена Дрёмова Юрия
Рождение ребёнка
27.04.1968
Сын: Дрёмов Игорь Юрьевич
Мать ребёнка: Дрёмова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
01.09.1972
Мать ребёнка: Дрёмова Екатерина Павловна
Бракосочетание
19.11.1975
Рождение ребёнка
20.10.1983
Дочь: Колосова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Дрёмова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 жена Дрёмова Юрия
Смерть
27.07.1996