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Дрёмов Юрий Николаевич

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

07.07.1941

Дата смерти

27.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1941

Отец: Дрёмов Николай Федорович

Мать: Дрёмова Екатерина Васильевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Дрёмов Олег Юрьевич

Мать ребёнка: 1 жена Дрёмова Юрия

Рождение ребёнка
27.04.1968

Сын: Дрёмов Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Дрёмова Екатерина Павловна

Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.09.1972

Сын: Дрёмов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Дрёмова Екатерина Павловна

Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
19.11.1975

Жена: Дрёмова Екатерина Павловна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
20.10.1983

Дочь: Колосова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Дрёмова Екатерина Павловна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 жена Дрёмова Юрия

Смерть
27.07.1996
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