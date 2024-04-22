Степаренко (Верба) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения04.08.1902
Дата смерти04.02.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1902
Отец: Верба Константин
Рождение ребёнка
24.04.1926
Дочь: Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Степаренко Кузьма Фомич
Рождение ребёнка
09.03.1930
Дочь: Буянова Лидия Кузьминична
Отец ребёнка: Степаренко Кузьма Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1987
Причина смерти: ИБС: атеросклероз коронарных артерий | Свидетельство о смерти II-АП № 322911 выдано 05 февраля 1987г. ОТДЕЛ ЗАГСА Ялтинского горисполкома Запись №93 от 05-02-1987
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище