Степаренко (Верба) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаренко (Верба) Мария Константиновна

Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

04.08.1902

Дата смерти

04.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1902

Отец: Верба Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1926

Дочь: Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Степаренко Кузьма Фомич

Рождение ребёнка
09.03.1930

Дочь: Буянова Лидия Кузьминична

Отец ребёнка: Степаренко Кузьма Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаренко Кузьма Фомич

Смерть
04.02.1987
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: ИБС: атеросклероз коронарных артерий | Свидетельство о смерти II-АП № 322911 выдано 05 февраля 1987г. ОТДЕЛ ЗАГСА Ялтинского горисполкома Запись №93 от 05-02-1987
Похороны
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Старое кладбище
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