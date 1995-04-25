Котова Федора Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Федора Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1912

Дата смерти

28.03.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1941

Сын: Котов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
08.11.1946

Дочь: Милютина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Григорьевич

Смерть
28.03.1974
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