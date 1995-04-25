Котова Федора Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1912
Дата смерти28.03.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1941
Отец ребёнка: Котов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1946
Дочь: Милютина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1974