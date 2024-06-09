Моисеенко Макар Федорович
Место рождения
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеенко София Ивановна
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Моисеенко Григорий Макарович
Мать ребёнка: Моисеенко София Ивановна
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Моисеенко Роман Макарович
Мать ребёнка: Моисеенко София Ивановна
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Моисеенко Герасим Макарович
Мать ребёнка: Моисеенко София Ивановна
Смерть
Неизвестно