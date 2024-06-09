Моисеенко Макар Федорович 1765 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко Макар Федорович

Место рождения

Чоповичи, Житомирська область

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чоповичи, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко София Ивановна

Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Моисеенко Григорий Макарович

Мать ребёнка: Моисеенко София Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Моисеенко Роман Макарович

Мать ребёнка: Моисеенко София Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Моисеенко Герасим Макарович

Мать ребёнка: Моисеенко София Ивановна

Смерть
Неизвестно

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