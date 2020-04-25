Великанова (Лестева) Пелагея Михеевна
Место рожденияХутор Грачи, Фроловский район, Сталинградская облась
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Хутор Грачи, Фроловский район, Сталинградская облась
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Великанов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно
Хутор Грачи, Фроловский район, Волгоградская область.