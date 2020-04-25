Великанова (Лестева) Пелагея Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова (Лестева) Пелагея Михеевна

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Место рождения

Хутор Грачи, Фроловский район, Сталинградская облась

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хутор Грачи, Фроловский район, Сталинградская облась
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Великанов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
Хутор Грачи, Фроловский район, Волгоградская область.
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