Сагитова (Горюшкина) Алиса Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1935
Дата смерти10.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1935
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель математики, г. Москва
Бракосочетание
До 1960
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.2023