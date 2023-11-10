Сагитова (Горюшкина) Алиса Андреевна 15.01.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сагитова (Горюшкина) Алиса Андреевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.01.1935

Дата смерти

10.11.2023

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1935

Отец: Горюшкин Андрей Сергеевич

Мать: Горюшкина (Чернобровкина) Евдокия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель математики, г. Москва
Бракосочетание
До 1960

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.11.2023
Москва, город федерального значения Москва

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