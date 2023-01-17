Видина (Тихонова) Матрёна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видина (Тихонова) Матрёна Степановна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.03.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1849 ст.

Отец: Тихонов Степан Алексеевич

Мать: Тихонова Неонила Ивановна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1872 ст.

Дочь: Видина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Видин Алексей Фёдорович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1873 ст.

Сын: Видин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Видин Алексей Фёдорович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1875 ст.

Сын: Видин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Видин Алексей Фёдорович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1884 ст.

Дочь: Видина Иустина Алексеевна

Отец ребёнка: Видин Алексей Фёдорович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.04.1970 ст.

Муж: Видин Алексей Фёдорович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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