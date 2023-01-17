Видина (Тихонова) Матрёна Степановна
Место рождения
Дата рождения23.03.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1849 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1872 ст.
Дочь: Видина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Видин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
16.11.1873 ст.
Сын: Видин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Видин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
01.03.1875 ст.
Отец ребёнка: Видин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
24.09.1884 ст.
Дочь: Видина Иустина Алексеевна
Отец ребёнка: Видин Алексей Фёдорович
Бракосочетание
19.04.1970 ст.
Смерть
Неизвестно