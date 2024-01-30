Борисова Антонина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Антонина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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1932 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Борисов Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Богданова Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Анатолий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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