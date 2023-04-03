Гольденберг Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольденберг Хаим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

31.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Житомирской области
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Образование
1941
1-й Киевский мединститут
Рождение ребёнка
30.09.1941

Дочь: (Гольденберг) Регина

Мать ребёнка: (Винокур) Хая

Рождение ребёнка
08.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Винокур) Хая

Смерть
31.01.1975

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