Гольденберг Хаим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти31.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Житомирской области
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Образование
1941
1-й Киевский мединститут
Рождение ребёнка
30.09.1941
Дочь: (Гольденберг) Регина
Мать ребёнка: (Винокур) Хая
Рождение ребёнка
08.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Винокур) Хая
Смерть
31.01.1975