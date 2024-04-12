Трегубов Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.11.1983
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.2014
Сын: Трегубов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кан Дарья Дмитриевна
Бракосочетание
28.08.2015
Жена: Кан Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.02.2016
Сын: Трегубов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Кан Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.09.2018
Сын: Трегубов Семен Николаевич
Мать ребёнка: Кан Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.02.2023
Мать ребёнка: Кан Дарья Дмитриевна