Трегубов Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Николай Владимирович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

20.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дидикина Татьяна Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.12.2014

Сын: Трегубов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кан Дарья Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
28.08.2015

Жена: Кан Дарья Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.2016

Сын: Трегубов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Кан Дарья Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.09.2018

Сын: Трегубов Семен Николаевич

Мать ребёнка: Кан Дарья Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.02.2023

Сын: Трегубова Лев Николаевич

Мать ребёнка: Кан Дарья Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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